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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

دادستان کرمان خبر داد:

ورود مدعی العموم به پرونده تنبیه دانش آموز رودباری

ورود مدعی العموم به پرونده تنبیه دانش آموز رودباری

کرمان - دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان از تشکیل پرونده ویژه قضایی برای معلمی که به تنبیه دانش آموز در یکی از مدارس منطقه رودبار جنوب اقدام کرده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری با بیان اینکه دستگاه قضایی با هرگونه عوامل ناامنی در جامعه برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده ورود کرده و به طور ویژه و در اسرع وقت آن رامورد رسیدگی قرار می دهد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضائی با کسانی که نظم، امنیت و آرامش جامعه را مختل می کنند برخورد قضائی خواهد کرد.

صبح روز شنبه ۲۳ بهمن ماه، در یکی از مدارس دبستان پسرانه رودبار جنوب دانش آموزی به علت عدم انجام تکالیف خود مورد تنبیه معلم قرار گرفت که مداد در دست دانش آموز وارد زیر پوست سر دانش آموز شد.

کد مطلب 3905992

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