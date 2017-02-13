ورود مدعی العموم به پرونده تنبیه دانش آموز رودباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری با بیان اینکه دستگاه قضایی با هرگونه عوامل ناامنی در جامعه برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده ورود کرده و به طور ویژه و در اسرع وقت آن رامورد رسیدگی قرار می دهد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضائی با کسانی که نظم، امنیت و آرامش جامعه را مختل می کنند برخورد قضائی خواهد کرد.

صبح روز شنبه ۲۳ بهمن ماه، در یکی از مدارس دبستان پسرانه رودبار جنوب دانش آموزی به علت عدم انجام تکالیف خود مورد تنبیه معلم قرار گرفت که مداد در دست دانش آموز وارد زیر پوست سر دانش آموز شد.