سعید بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال استقلال مقابل پرسپولیس گفت: این منطقی ترین بازی ای بود که در این فصل از استقلال دیدم. آبی پوشان یک استراتژی ویژه برای این بازی داشتند. به این ترتیب که مقابل دروازه خودشان تجمع می‌کردند و زمانی که بین خط میانی و خط دفاعی آنها فاصله می‌افتاد، با یک حمله برق آسا خود را به دروازه پرسپولیس می‌رسانند، یک گل می‌زدند و بر می‌گشتند. من این نوع استراتژی به روش حمله کشنده یک مار تشبیه می‌کنم که عقب می‌نشیند، خیلی سریع حمله می‌کند و نیش کشنده خود را می‌زند و بر می‌گردد.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: شاگردان جوان منصوریان به بازیکنان بزرگ و مدعی پرسپولیس درس فوتبال دادند. آنها نشان دادند که اصل فوتبال آنچیزی است که درون زمین باید اجرا شود. یکی از رموز موفقیت آبی پوشان در دربی این بود که بازیکنانش از بزرگ و کوچک فرمانبر بودند و در اختیار سرمربی قرار داشتند اما در پرسپولیس مشخص است که بسیاری از بازیکنان در اختیار مربی نیستند. این را از رفتار آنها می‌توان تشخیص داد. نمونه بارزش لحظه ای که رامین رضاییان تعویض شد و آن عکس العمل را نشان داد.

هافبک پیشین آبی پوشان اظهار داشت: من تصور می‌کنم بازیکنان استقلال برای دیدار بعدی خود که با ذوب آهن است به دلیل خستگی دو بازی سنگین پشت سر هم با السد و پرسپولیس دچار مشکل خواهند شد. کار منصوریان برای ریکاوری بدنی و ذهنی بازیکنانش جهت این بازی خیلی سخت است. به خصوص که ذوب آهن در بازی قبلی اش با ۴ گل از تراکتورسازی شکست خورده است.

بیگی با اشاره به قضاوت فغانی در دربی گفت: آقای فغانی آنقدر داور بزرگی است که اصلا نمی‌شود از او ایراد گرفت. اما بهرحال انتقاداتی به او در این بازی وارد است. به نظر من همه اشتباهات فغانی در این بازی به ضرر استقلال بود. ایشان خواست بازی را مدیریت کند ولی انگار سوء مدیریت کرد. جای تعجب است که چرا در لحظه‌ای که رحمتی اخطار دوم را گرفت و اخراج شد، جلال حسینی اخطار نگرفت که اگر گرفته بود او هم باید اخراج می‌شد.

وی افزود: البته من خودم صحنه‌هایی از تلویزیون دیدم که فغانی به حسینی اخطار داد اما نمی‌دانم چرا این اخطار نادیده گرفته می‌شود. امیدوارم که هرچه باشد اشتباه باشد. یا من اشتباه کنم یا آقای فغانی اشتباه کرده باشد و فقط هدف و غرض پشت این قضیه نبوده باشد.