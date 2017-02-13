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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد:

تداوم لغزندگی و مه گرفتگی در جاده های خراسان رضوی

تداوم لغزندگی و مه گرفتگی در جاده های خراسان رضوی

مشهد ـ رئیس پلیس راه خراسان رضوی از تداوم لغزندگی و مه گرفتگی در سطح جاده های خراسان رضوی خبر داد.

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار  کرد: جاده های خراسان رضوی به دلیل برودت هوا، بارش برف و باران و یخ زدگی لغزنده هستند و در گردنه ها نیز محدودیت دید و مه گرفتگی غلیظ وجود دارد، بنابراین رانندگان باید با رعایت قوانین و احتیاط تردد کنند.

وی با تاکید بر لغزندگی مسیرهای خراسان رضوی افزود: با وجود اینکه بارش برف هنوز در گردنه ها و جاده های کوهستانی خراسان رضوی در جریان است، اما خوشبختانه تمام جاده های استان باز است و رفت و آمد در آن ها به صورت روان جریان دارد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنوندر گردنه مزداوند در جاده سرخس، گردنه های خماری، اسلام قلعه و رباط سفید در مسیر مشهد - تربت حیدریه و همچنین مسیر مشهد - نیشابور علاوه بر بارش پراکنده برف و لغزندگی سطح جاده مه غلیظ سبب محدودیت دید رانندگان شده است.

وی با اشاره به وجود مه گرفتگی و کاهش دید در جاده های اطراف مشهد تصریح کرد: سطح گردنه تیوان در مسیر قوچان، گردنه های شریف آباد و ابرش در نیشابور، گردنه گوجکی در جاده مشهد - کلات و مسیر مشهد - فریمان نیز به دلیل بارش برف سطح جاده لغزنده است و رانندگان باید در این مسیرها با احتیاط بیشتر و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

امیدوار با اشاره به اینکه خراسان رضوی دارای ۵۱ گردنه در راه های شهری به طول ۵۴۵ کیلومتر و ۱۷۲ گردنه در راه های روستایی به طول ۵۷۴ کیلومتر است، عنوان کرد: با توجه به پیش بینی افزایش بارندگی رانندگان ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری، در صورت لزوم در تماس با مرکز اطلاعات راهها از وضعیت مسیر مطلع شوند.

کد مطلب 3906039

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