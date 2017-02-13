تامین اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی برای جبران کاهش ساعت تحصیل خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان دخترانه مسلم ناحیه سه اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ رسیدگی به امور دانش آموزان زیرساخت توسعه است و در مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش اگر یک نظام برنامه ریز خوب داشته باشیم به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کنیم.

وی با تأکید بر کیفیت بالا و تأثیرگذاری مثبت نمایشگاه مدرسه انقلاب افزود:‌ باید از همین حالا روز زیرساخت های توسعه کار و برای ارتقای آنها برنامه ریزی کنیم که یکی از اصلی ترین موراد آموزش و پرورش است.

استاندار خوزستان تصریح کرد:‌ امروز با وجود حجم بالای کار و مسائل حاد در کنار برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان از این نمایشگاه هم بازدید کردم تا توجه بسیار خود را به آموزش و پرورش نشان دهم.

شریعتی با تأکید بر اینکه نباید از آموزش و پرورش غافل باشیم، بیان کرد:‌ امیدوارم به تدریج وضعیت آموزش و پرورش از نظر کیفی ارتقا پیدا کند و با سطح بالاتری به ارائه خدمات بپردازد.

وی با اشاره به ادامه داشتن چنین بازدیدهایی در ارتباط با کاهش ساعات تحصیلی دانش آموزان خوزستانی گفت:‌ قطعا برای جبران کاهش ساعات آموزشی دانش آموزان این استان برنامه ریزی های لازم را داریم و حتی همین امروز با رایزنی های انجام شده مبلغ ۴۰ میلیارد ریال را به منظور جبران این کاهش ساعات آموزشی از پتروشیمی گرفتیم.

استاندار خوزستان در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش مثل همیشه جزو اولویت های استان است، گفت: قطعا اخذ اعتبارات لازم برای جبران کاهش ساعات آموزشی دانش آموزان خوزستانی ادامه خواهد داشت.

شریعتی در پایان خبر داد: در زمینه برگزاری کلاس های کنکور نیز تمهیدات ویژه ای را فراهم خواهیم کرد تا انشاالله بر غنای علمی، فرهنگی و اعتقادی دانش آموزان استان خوزستان بیش از پیش بیفزاییم.