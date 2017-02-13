بانوی باردار گرفتار در برف نجات یافت

یوسف تراکمه در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات مادر باردار در روستای «اورته قمیش» از روستاهای حوالی شهرستان رزن در استان همدان خبر داد و گفت: در پی اطلاع خانواده مادر گرفتار در برف اکیپ نجات به روستای «اورته قمیشی» فرستاده شد.

وی افزود: با تلاش اکیپ راهداری، اورژانس، هلال احمر و اکیپ ویژه شبکه بهداشت، مادر گرفتار در برف نجات یافت.

یوسف تراکمه عنوان کرد: در برخی نقاط به علت شدت بارش برف و کولاک ارتفاع برف حتی به دو متر نیز می رسید.

شایان ذکر است؛ مادر و فرزند وی با توجه به امداد رسانی به موقع در سلامت هستند.