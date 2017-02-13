روسیه آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد: مسکو آزمایش موشکی پیونگ یانگ را بی توجهی آشکار نسبت به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تلقی کرده و آن را محکوم می کند.

در گزارش وزارت خارجه روسیه آمده است: مسکو انجام آزمایش موشکی از جانب کره شمالی را نقض آشکار و بی توجهی نسبت به قطعنامه های صادره از جانب شورای امنیت سازمان ملل می پندارد.

وزارت خارجه روسیه سپس با اشاره به این مطلب که در شرایط کنونی دامن زدن به بحران در منطقه کار صحیحی نیست، تاکید کرده است: مسکو اطمینان دارد که برای حل مناقشات شبه جزیره کره به ویژه توقف آزمایشات هسته ای، راهی جز راه حل سیاسی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که کره شمالی روز گذشته با پرتاب موشک قاره پیمای میان برد به سوی دریای ژاپن، آزمایش موشکی جدیدی را انجام داد که واکنش جهانی را به همراه داشته است.