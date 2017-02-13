اروپا برای عقد قراردادهای همکاری با آمریکا احتیاط کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «میشائیل روت» یکی از مقامات وزارت امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه «دی ولت» درباره همکاری های دوجانبه اروپا- آمریکا اظهار داشت: با توجه به ریاست جمهوری دونالد ترامپ باید در خصوص قراردادهای همکاری دوجانبه میان اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا جوانب احتیاط را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه قرارداد میان هر کدام از کشورهای اروپایی با آمریکا به نفع هیچ فرد یا کشوری در اروپا نیست، افزود: ما در عین حال به عنوان طرف گفتگو با آمریکا باقی خواهیم ماند.

روت در ادامه در خصوص مواضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال ناتو گفت: اتحادیه اروپا و ناتو از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون همکاری های خود با یکدیگر را منسجم تر از پیش کرده اند، زیرا در پی افزایش سطح امنیت و صلح در اروپا است.

آمریکا نیز روزی متوجه می شود که باید همکاری های خود با ناتو را جدی تلقی کند.

این مقام وزارت امور خارجه آلمان درباره دستور ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود به آمریکا خاطرنشان کرد: دستور ترامپ ما را شگفت زده و متعجب کرد، امیدواریم که وی از این فرصتی که در صدد برخورداری از آن است برای رفع بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی در آمریکا بهره بگیرد.