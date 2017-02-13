به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تسلیت ایام شهادت دخت گرامی پیامبر(ص) «حضرت فاطمه زهرا(س)»، حب اهل بیت و عرض ادب به ساحت ایشان را از موجبات ترقی انسان به مدارج عالی معنوی دانست و تصریح کرد: متاسفانه گاهی از وسایل تقرب به درگاه الهی که خداوند خود این وسایل را قرار داده است، غفلت می کنیم.

رئیس دستگاه قضایی افزود: اهل بیت(ع)، طریق الی الله هستند و اجتناب از رذائل، ما را به حقیقت ائمه نزدیک می سازد. در شرح حال بسیاری از بزرگان نیز دیده ایم که با محبت اهل بیت(ع)، مسیر زندگیشان عوض شده و به کمالات بی‌نهایتی دست یافته اند. حب اهل بیت(ع) آن گونه که در روایات متعدد توصیف شده همچون کیمیا برای انسان است اما متاسفانه نسبت به آن غفلت می ورزیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی از «حضرت اباعبدالله الحسین(ع)» اظهار کرد: ایشان در این روایت قسم یاد می کند که حب اهل بیت(ع) موجب ریزش گناهان می شود همان گونه که باد، برگ درختان خشک را می ریزد. نظیر این روایت از «حضرت امام جعفر صادق(ع)» نیز نقل شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: کسی که اهل بیت (ع) را دوست داشته باشد، خدا را دوست دارد و این یک قاعده کلی است «من أحبکم فقد أحبَّ الله». در تفسیر «فرات کوفی» آمده است که وقتی «امیرالمومنین علی(ع)» از جنگ بازگشت، پیامبر(ص) به ایشان فرمود «ای علی! هر کس تو را دوست بدارد پس مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد پس خدا را دوست داشته است و هر کس خدا را دوست داشته باشد پس خدا او را دوست دارد».

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی دیگر، نتیجه محبت خدا به انسان را اجر اخروی بی حد و حساب بر مبنای فضل الهی دانست و افزود: طبق آنچه که در روایات آمده است، یکی دیگر از نتایج محبت خداوند به انسان این است که بندگان در امنیت قرار خواهند داشت و جزو آمنین خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه، با اشاره به روایتی از کتاب المُؤمن از «حسین بن سعید اهوازی» به نقل از «امام جعفر صادق(ع)» که حدیثی قدسی است در باب نتیجه حب خداوند نسبت به انسان گفت: در این روایت آمده است «ما تَقرَّبَ إلیَّ عبدی المؤمن بمثل أداء الفرائض، و إنّه لیتنفّل لی حتّی أحبّه، فإذا أحببتُه کنتُ سَمْعه الذی یسمع به وبصره الذی یُبصر به و یده التی یبطش بها ...» یعنی هیچ چیز نظیر انجام واجبات موجب نزدیکی بنده به خداوند نمی شود و نوافل موجب حبّ خداوند به انسان می شود و زمانی که این محبت پدید آمد، خداوند گوش انسان می شود که با آن می شنود، چشم انسان می شود که با آن می بیند، دست انسان می شود که با آن عملی را انجام می دهد و در مجموع انسان به مرحله ای خواهد رسید که دیگر هیچ چیز از خود ندارد و هر آنچه عمل می کند، جلوه ای از عمل حق تعالی است. قریب به همین مضمون نیز از پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نقل شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگان بسیاری با التجاء به باب اهل بیت و محبت ایشان به مقامات عظیمی دست یافته اند افزود: ما شیعیان، اهل بیت(ع) را طریق الی الله می دانیم گرچه برخی که خود از حقیقت دور افتاده اند دروغ هایی را به شیعه نسبت می دهند و می گویند که ما اهل بیت(ع) را می پرستیم. اهل بیت(ع) از نگاه ما، عبادالله و حقیقت عظیمی هستند که راه را برای انسان ها باز می کنند و ما نباید از این حقیقت غافل شویم.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن، این حضور با عظمت را خنثی کننده بسیاری از فریبکاری ها شیطنت ها، فشارها و تحریم های دشمن دانست و تصریح کرد: حضور دهها میلیونی مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب، نمایش اتحاد و انسجام ملی و پاسخی محکم به برخی یاوه سرایی ها به خصوص از سوی آمریکا بود و نشان داد که دشمن به رغم همه تلاش ها برای تفرقه افکنی و نشر اکاذیب برای ایجاد فضای بی اعتمادی در کشور و همچنین تشدید تحریم ها و فشارها نتوانست خللی در وحدت و انسجام مردم ایجاد کند.

مردم پای آرمان های انقلاب ایستادند

رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: دشمن بارها دچار این اشتباه محاسباتی شده که تصور می کند اگر تحریم و فشار را افزایش دهد مردم ما از آرمان های خود دست می کشند؛ غافل از اینکه مردم پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و هر جا که بحث منافع و امنیت ملی مطرح باشد با کنار گذاشتن اختلاف سلایق، انسجام و همبستگی شان بیشتر از هر زمان دیگری می شود.

آیت الله آملی لاریجانی این همبستگی را یک سرمایه بزرگ اجتماعی توصیف کرد و افزود: سرمایه های اجتماعی ارزشمند تر از سرمایه های مادی هستند و همه باید قدردان این سرمایه ها باشیم. شور، نشاط، همت بلند، انسجام و پایبندی مردم عزیز به آرمان های انقلاب اسلامی قابل وصف نیست و همین قدرت عظیم است که دشمن را از ضربه زدن به نظام ناامید می کند. مسئولان با در نظر داشتن این سرمایه بزرگ باید توجه داشته باشند که مردم شریف ما سزاوار هرگونه خدمت رسانی هستند و بروز برخی اختلافات موجب سلب این نعمت خواهد شد لذا باید با کار جهادی و غمض نظر از اختلافات، در جهت رفع مشکلات مردم گام برداشت.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به طرح برخی مسائل نظیر «آشتی ملی» در روزهای اخیر، تاکید کرد: آشتی ملی در جایی موضوعیت دارد که اختلافات اساسی وجود داشته باشد. میان مردم فهیم و بصیر ما چه اختلاف و تفرقه ای هست که نیازمند آشتی ملی باشند؟ هیچ کس منکر وجود اختلاف سلایق نیست اما همه می بینیم وقتی بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، همه مردم اختلاف سلیقه را کنار می گذارند و در کنار یکدیگر هستند.

با آشتی ملی مخالف نیستم

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تکرار مباحث مطرح شده در رسانه های بیگانه پیرامون آشتی ملی توسط مدعیان تحلیل سیاسی در داخل کشور عجیب است، خاطر نشان کرد: برخی گفته اند که رئیس قوه قضاییه با آشتی ملی مخالف است. من قطعا مخالف آشتی، صلح و دوستی نیستم اما بحث بر سر این است که آشتی ملی در حال حاضر موضوع ندارد، مردم با هم قهر نیستند که نیازمند آشتی ملّی باشد.

رئیس دستگاه قضایی افزود: عده ای در جریان فتنه از مردم جدا شدند. مشکل از مردم نیست مشکل از آنهاست که از مردم جدا شدند. آنها باید به دور از فرافکنی از مسیر نادرست خود که همصدایی با دشمن است، بازگردند و به مردم بپیوندند. راه بازگشت نیز قبول اشتباه است. گاه انسان ها بر اثر برخی تعصبات، اشتباه خود را نمی پذیرند و برای خود ودیگران باور نادرست ایجاد می کنند. اگر جداشدگان از مردم، حق طلب باشند راه برای اصلاح باز می شود لذا اولین گام این است که دست از فتنه گری بردارند و اشتباه خود را بپذیرند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم انجام وظایف توسط همه قوا برای خدمت رسانی به مردم اظهار کرد: در حال حاضر اشتغال و وضعیت معیشتی مردم نیازمند رسیدگی است و دستگاه های اجرایی مکلفند که وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. دستگاه قضایی نیز قاطعانه به وظایف خود عمل می کند و در جهت خدمت به مردم گام بر می دارد.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون ادامه پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواد دیگری از این آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.