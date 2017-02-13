گیلان رتبه ششم برخورداری از جایگاه سی.ان.جی را در کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان، علی اصغر عباسی اظهار کرد: با افتتاح جایگاه سی. ان. جی شهرداری فومن در دهه فجر، شمار جایگاه های توزیع این سوخت در شهرستان به چهار باب و و در کل استان به ۹۷ باب رسید .

وی افزود: تعداد جایگاه های کشور دو هزار و ۳۶۰ باب است که منطقه گیلان با ۹۷ باب در رتبه ششم قرار دارد.

جایگاه سوخت سی. ان. جی شهرداری فومن با چهار سکو و مساحت ۱۲۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان از محل بودجه وزارت نفت و ۵۰۰ میلیون تومان از مشارکت شهرداری احداث شده است که به طور متوسط سوخت رسانی به ۱۴ هزار اتومبیل را در شبانه روز انجام می دهد.