ورود کولاکوویچ به تهران به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایگور کولاکوویچ» قرار بود این هفته برای امضای قرارداد خود با فدراسیون والیبال و رسمی شدن مسئولیت جدیدش به تهران بیاید که به دلیل انجام برخی امور اداری در کشورش، زمان آمدنش به تهران تغییر کرد.

بر این اساس این مربی اهل کشور مونته نگرو روز یکشنبه یکم اسفندماه به تهران می آید.

نظارت بر بازی های حساس مرحله نیمه نهایی پلی آف لیگ برتر و انتخاب بازیکنان برتر برای دعوت به اردوی تیم ملی والیبال از دیگر برنامه های سرمربی جدید تیم ملی در مدت حضور در ایران خواهد بود.

لیگ برتر والیبال مردان ایران ۲۵ اسفندماه به پایان می رسد و نخستین اردوی تیم ملی برای حضور در رویدادهای پیش رو بعد از تعطیلات نوروز سال ۹۶ آغاز می شود.