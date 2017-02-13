مبادله ۲۵ میلیون و ۲۲۷ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته تعداد ۲۵ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۹۶ سهم به ارزش ۱۲۰ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۶۰ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۶۲ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۳۸ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۱۱ شرکت است و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۳۶ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی گفت: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۶ هزار و ۷۹۳ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل، ۶۲۲ واحد کاهش یافت.