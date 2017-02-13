کشف ۳۲ تن برنج قاچاق در گناوه/ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در یک هفته گذشته، یک کامیون و پنج دستگاه وانت سایپا حامل برنج قاچاق در محور مواصلاتی گناوه دیلم را متوقف کردند.
وی بیان داشت: مجموع برنجهای کشف ۳۲ تن است که ارزشی برابر با یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ مردانی افزود: محموله مکشوفه به مقصد استان خوزستان و به منظور فروش در بازارهای آن استان بارگیری شده بودند که خوشبختانه به مقصد نرسید.
یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و پرونده مربوط به این محموله قاچاق در اداره تعزیرات شهرستان در حال رسیدگی است.
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