کشف ۳۲ تن برنج قاچاق در گناوه/ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در یک هفته گذشته، یک کامیون و پنج دستگاه وانت سایپا حامل برنج قاچاق در محور مواصلاتی گناوه دیلم را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مجموع برنج‌های کشف ۳۲ تن است که ارزشی برابر با یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ مردانی افزود: محموله مکشوفه به مقصد استان خوزستان و به منظور فروش در بازارهای آن استان بارگیری شده بودند که خوشبختانه به مقصد نرسید.

یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و پرونده مربوط به این محموله قاچاق در اداره تعزیرات شهرستان در حال رسیدگی است.