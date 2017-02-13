سالانه ۵.۸ میلیون متر مکعب پساب به دریاچه ارومیه وارد می شود

فرهاد سرخوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ساخت و تجهیز تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای بهره گیری از پساب تولیدی در افزایش میزان آب وروردی به دریاچه ارومیه است افزود:در این راستا ساخت و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده از سال گذشته شروع شده است.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فاضلاب نقده با ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب در شبانه روز برای جمعیتی بالغ بر ۱۵۳ هزار نفر و از نوع لاگون هوادهی با اختلاط ناقص بوده که پس از مهندسی مجدد و تغییر نوع فرایند، سیستم این تصفیه خانه به روش SBR و با ظرفیت بیش از ۲۳ هزار مترمکعب در شبانه روز برای جمعیتی در حدود ۱۲۳ هزار نفر ارتقاء یافته است.

سرخوش اظهارداشت: پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده با در نظر گرفتن فعالیت های سایر پیمان ها از جمله خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و خرید بالقوه قسمتی از تجهیزات اداری در حدود ۹۷ درصد است.

وی با بیان اینکه در عملیات احداث شبکه مدرن فاضلاب در معابر شهر نقده که از سال ۱۳۷۵ شروع شده است گفت: تا به حال در قالب قراردادهای متعدد با پیمانکاران از کل شبکه فاضلاب بیش از ۱۶۰ کیلومتر شبکه فرعی، اصلی و خط انتقال اجرا شده و مابقی عملیات تکمیلی شامل احداث بیش از ۴۱ کیلومتر شبکه های فرعی، اصلی و خطوط انتقال، مطابق برنامه ریزی های انجام شده در حال اجرا است.

سرخوش اعلام کرد:دستیابی مردم به سیستم دفع فاضلاب بهداشتی و مدرن و افزایش سطح رفاه مردم، کاهش مشکلات زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی آب های زیر سطحی، ساماندهی و جلوگیری از دفع غیربهداشتی و غیراصولی پساب های خانگی در سطح معابر، احداث باقیمانده شبکه فاضلاب مناطق اجرا نشده و جمع آوری جهت تصفیه اصولی وبهداشتی و تولید پساب قابل استفاده برای هدایت آن به سمت دریاچه ارومیه از اهداف عمده ساخت و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده است.

تصفیه‌خانه فاضلاب نقده در قسمت شرقی این شهر و در مسیر جاده نقده - محمدیار با مساحتی در حدود ۳۲ هکتار قرار دارد.