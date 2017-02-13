فرودگاه شهید بهشتی اصفهان محل فرود اضطراری سه هواپیما شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز مسیر ارومیه تهران و زاهدان تهران صبح امروز به دلیل شرایط نامساعد جوی تهران (دیدکم) در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشستند.

پرواز ۸۵۹ آسمان مسیر ارومیه تهران در ساعت ۸:۵۰ و پرواز ۶۳۳۲ تابان مسیر زاهدان تهران در ساعت ۹ به دلیل شرایط نامساعد جوی تهران (دیدکم) در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشستند.

همچنین بامداد امروز هواپیمای شرکت پگاسوز ترکیه مسیر ترکیه بحرین به دلیل وخامت حال یکی از مسافران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست و پس از اقدامات پزشکی اصفهان را ترک کرد.

پرواز ۸۵۹ آسمان مسیر ارومیه تهران و پرواز ۶۳۳۲ هواپیمایی تابان مسیر زاهدان تهران پس از مساعد شدن وضعیت جوی تهران در ساعت ۹:۴۰ فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان را ترک کردند.

این هواپیما پس از دریافت خدمات پزشکی در این فرودگاه و مناسب شدن حال مسافر یاد شده، اصفهان را به مقصد بحرین ترک کرد.