پرداخت ۱۴۳فقره تسهیلات اشتغال زایی وکارآفرینی به مددجویان بشاگرد

محمود والی در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به اینکه کمیته امداد بشاگرد ظرفیتهای مناسبی را برای مددجویان فراهم ساخته است بیان داشت: مدد جویان تحت حمایت در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۴۳ فقره وام خود اشتغالی در جهت خود اشتغالی وکار آفرینی برای توانمند سازی خود دریافت کرده اند.

والی بابیان اینکه ایجاد طرحهای خود اشتغالی وکار آفرینی برای خانواده های تحت حمایت فرصت شغلی مناسبی است گفت:کمیته امداد بشاگرد با اجرای برنامه های متنوع در راستای توانمند سازی مددجویان واقشار نیازمند طرح های خود اشتغالی را به صورت جدی دنبال کرده است.

مدیر کل کمیته امداد شهرستان بشاگرد عنوان داشت: پس از شناسایی مددجویان مستعد وداد آموزشهای فنی ومهارتی برای آنهاتسهیلات خود کفایی وخود اتکایی برای آنها در نظر گرفته می شود.

والی با تاکید به خدمات انجام شده در ۹ ماهه اخیر گفت: بیش از ۲۰ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال از محل صندوق قرض الحسنه امداد ومنابع بامکی در اختیار به مدد جویان داده شده تا ورود به خدمات دامداری، کار گاههای تولیدی،خدمات کشاورزی وحمل ونقل وطر ح های دیگری که بتوان برای خود ودیگران شغل ایجاد کنند داده شده است.

والی بیان داشت:در حال حاضربیش از پنج هزار خانوار و۲۱ هزار نفر از جمعیت ۴۰هزار نفری بشاگرد تحت پوشش کمیته امداد هستند که از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند می شوند.

والی عنوان داشت: ارائه آموزشهای تکمیلی برای طرح های خود اشتغالی ،بازار یابی برای تولید محصولات با قیمت مناسب ایجادفضای مناسب برای متقاضیان ومعرفی آنها به بانکهای عامل برای دریافت وام از اقدامات این نهاد است