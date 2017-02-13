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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

معاون اورژانس ۱۱۵ خراسان جنوبی خبر داد:

آماده باش ۳۸۰ نیروی امدادی اورژانس برای وقوع بارندگی و سیلاب

آماده باش ۳۸۰ نیروی امدادی اورژانس برای وقوع بارندگی و سیلاب

بیرجند-معاون اورژانس ۱۱۵ خراسان جنوبی از آماده باش ۳۸۰ نیروی امدادی اورژانس استان برای حوادث احتمالی ناشی از سیلاب و بارندگی در پایگاه های امدادی شهری و جاده ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس خراسان جنوبی علیرضا عباسی بیان کرد: اورژانس ۱۱۵ استان برای وقوع بارندگی و جاری شدن سیلاب در روز دوشنبه و سه شنبه در استان آمادگی کامل را دارد.

وی افزود: اورژانس ۱۱۵ خراسان جنوبی با ۵۹ پایگاه زمینی و ۶۷ دستگاه آمبولانس آمادگی لازم برای خدمت رسانی در  روزهای بارانی و جاری شدن سیلاب در استان را دارد.

معاون اورژانس ۱۱۵ خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۸۰ نیروی متخصص امدادی در سطح استان در پایگاه های اورژانس جاده ای و شهری مستقر هستد.

عباسی تصریح کرد: یک فروند بالگرد در مرکز استان آمادگی ارائه خدمات به شهروندان را برعهده دارند.وی با بیان اینکه چنانچه در مناطق صعب العبور تصادف و مشکلی مشاهده شود گفت: در صورت شرایط جوی مناسب و اجازه پرواز بالگرد؛ بالگرد اورژانس هم در حالت آماده باش است.

وی عنوان کرد: دو دستگاه اتوبوس آمبولانس هم با ظرفیت جابجایی و انتقال ۱۵ مصدوم به مرکز استان آماده خدمت رسانی به هم استانی ها است.

کد مطلب 3906160

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