کولاک برف سه محور مواصلاتی اردبیل را در بر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت حمزه نیاری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی نتایج پایش دوربینهای نظارت تصویری به خبرنگار مهر گفت: در سه محور سهراهی سرعین- سرعین، انتهای گردنه صائین و محدوده قره آغاج در مشگین شهر- پارس آباد کولاک شدید برف مشاهده میشود.
وی افزود: در هر سه محور ذکر شده و همچنین در گردنهها و محورهای مواصلاتی استفاده از زنجیر چرخ ضروری است و انتظار میرود رانندگان به این موضوع توجه کنند.
مسئول مرکز مدیریت راههای راهداری و حملونقل جادهای استان تاکید کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش برف مشاهده میشود و سطح تمامی جادهها خیس و لغزنده است.
به گفته حمزه نیاری با وجود اینکه برفروبی و نمکپاشی در جادهها آغاز شده اما لحظهای توقف در برفروبی موجب میشود، سطح جاده دوباره پوشیده از برف باشد.
وی به آمادهباش تمامی راهداران اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر راهداران به صورت مداوم در محورهای مواصلاتی حضور داشته و نسبت به برفروبی و نمکپاشی اقدام میکنند.
مسئول مرکز مدیریت راههای راهداری و حملونقل جادهای استان در خصوص وضعیت راههای روستایی افزود: تاکنون تماسی در خصوص درخواست بازگشایی راه روستایی به ثبت نرسیده است.
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