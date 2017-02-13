  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اردبیل به مهر خبر داد؛

کولاک برف سه محور مواصلاتی اردبیل را در بر گرفت

کولاک برف سه محور مواصلاتی اردبیل را در بر گرفت

اردبیل – مسئول مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: کولاک برف سه محور مواصلاتی استان را در برگرفته و تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت حمزه نیاری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی نتایج پایش دوربین‌های نظارت تصویری به خبرنگار مهر گفت: در سه محور سه‌راهی سرعین- سرعین، انتهای گردنه صائین و محدوده قره آغاج  در مشگین شهر- پارس آباد کولاک شدید برف مشاهده می‌شود.

وی افزود: در هر سه محور ذکر شده و همچنین در گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی استفاده از زنجیر چرخ ضروری است و انتظار می‌رود رانندگان به این موضوع توجه کنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تاکید کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش برف مشاهده می‌شود و سطح تمامی جاده‌ها خیس و لغزنده است.

به گفته حمزه نیاری با وجود اینکه برف‌روبی و نمک‌پاشی در جاده‌ها آغاز شده اما لحظه‌ای توقف در برف‌روبی موجب می‌شود، سطح جاده دوباره پوشیده از برف باشد.

وی به آماده‌باش تمامی راهداران اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر راهداران به صورت مداوم در محورهای مواصلاتی حضور داشته و نسبت به برف‌روبی و نمک‌پاشی اقدام می‌کنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در خصوص وضعیت راه‌های روستایی افزود: تاکنون تماسی در خصوص درخواست بازگشایی راه روستایی به ثبت نرسیده است.

کد مطلب 3906162
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه