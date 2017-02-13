نتیجه انتخابات در خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران یکشنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور اعضای مجمع عمومی در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای برنامه محمد سریر رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران به بیان نکاتی درباره فعالیت سال جاری خانه هنرمندان ایران در زمینه‌های مختلف پرداخت و سپس ابراهیم حقیقی، آتیلا پسیانی، محمد یوسف میرزمانی و ... به عنوان هیات رییسه مجمع انتخاب شدند.

مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با بیان گزارش عملکرد خانه هنرمندان در سال های ۹۴ و ۹۵ گفت: خانه هنرمندان تمام ظرفیت های خود را فعال و تمام درخواست های انجمن های ۱۲ گانه را اجابت کرده و به رغم حجم وسیع فعالیت های صورت گرفته صرفه جویی اعمال شده است.

در ادامه گزارش حسابرسی و بازرسان قانونی در مورد عملکرد سال ۹۴ قرائت شد و صورت‌های مالی دوره‌ منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ مورد تایید مجمع قرار گرفت.

در ادامه این جلسه موضوع انتخاب دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل مطرح و پس از رای گیری، محمدرضا فیروزه‌ای و علی اشرف صندوق‌آبادی به عنوان بازرسان اصلی و حمیدرضا نوربخش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.