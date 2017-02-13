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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

ثبت نام مراسم اعتکاف مسجد دانشگاه تهران آغاز شد

ثبت نام مراسم اعتکاف مسجد دانشگاه تهران آغاز شد

ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف مسجد دانشگاه تهران آغاز شده و تا ۶ اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مراسم معنوی اعتکاف در مسجد دانشگاه تهران ۲۲ تا ۲۴ فروردین ۹۶ برگزار می شود.

علاقه‌مندان می توانند برای ثبت‌نام به وب‌ سایت مسجد دانشگاه تهران به نشانی www.utmosque.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3906197

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