به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبلیغات اسلامی در دوره قبلی طرح ملی ملکوت، با بنیاد بین المللی اسراء در قالب تفاهم‌نامه‌ای همکاری داشته است.

این طرح در قالب آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی به صورت سراسری اجرا می‌شود و حجت‌الاسلام جعفرزاده رئیس طرح ملی ملکوت، دکتر خراسانی دبیر طرح و محمد امرایی مدیر ارتباطات امور استان‌های طرح ملی ملکوت برای تمدید تفاهم‌نامه، پیش از ظهر دوشنبه با حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم دیدار کردند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این طرح اظهار کرد: سه رسالت اساسی در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تعریف شده است؛ رسالت علمی، آموزشی و فرهنگی که طرح ملی ملکوت ناظر بر همین رسالت فرهنگی است که اندیشه‌های بنیادی و مبنایی منظومه فکری آیت‌الله العظمی جوادی آملی بر اساس نیازسنجی تمام دستگاه‌ها، نهادها و سایر مخاطبان استخراج و تدوین می‌شود.

حجت‌الاسلام اسکندری نیز ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها بخشی از زحمات طاقت فرسای آیت‌الله العظمی جوادی آملی به ثمر می‌نشیند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم تاکید کرد: آیت‌الله العظمی جوادی آملی از ابتدای حرکت با اخلاص و طهارت و پاکی برای خدا گام برداشتند و تولیدات علمی ایشان رشد خوبی داشته است. ایشان مصداق شجره طیبه‌ای است که اصلش ثابت و فرعش همه جا را فراگرفته است.

وی به‌روز بودن در مسائل مختلف را یکی از ویژگی‌های این مرجع تقلید بیان کرد و با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، آمادگی این نهاد را برای همکاری در اجرای طرح ملی ملکوت اعلام کرد.