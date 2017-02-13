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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

معاون نعمت زاده عنوان کرد؛

تعداد ساختمان های فرسوده و ناایمن در کشور زیاد است

تعداد ساختمان های فرسوده و ناایمن در کشور زیاد است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل میان اتاق های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به آرامش و ثبات در بازار منجر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیاض صبح امروز در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اصناف باید بدانند که فعالان حوزه صنعت و معدن و تجارت در اتاق های اصناف استانها و شهرستان، رقیب اصناف نیستند؛ بلکه دوست و همیار آنان خواهند بود و در سایه تعامل می توانیم از حجم مشکلات کاسته و در جهت رفع آن بکوشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: حادثه پلاسکو تجربه تلخی بود، هم برای کسبه و هم برای مردم؛ اما در واقع هشداری برای سازمان ها و ارگانهای کشور  به شمار می آید.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد تا نسبت به ایمنی واحدهای تجاری و صنفی جدی تر وارد عمل شویم، تا دیگر شاهد این دست از اتفاقات نباشیم.

به گفته فیاض، در حال حاضر در  بسیاری از استان های بزرگ کشور ساختمان های فرسوده ای که در معرض خطر و فاقد ایمنی و استاندارد کافی هستند؛   زیاد داریم که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع خطر  از این واحدهای صنفی اقدام کنیم.

کد مطلب 3906228

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