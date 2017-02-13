احتمال ریزش بهمن و رانش کوه در محورهای کوهستانی البرز

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان البرز، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت آینده با توجه به بارش برف و پیش‌بینی دمای زیر صفر در استان، پدیده یخبندان و به‌تبع آن لغزندگی سطح جاده مورد انتظار است.

وی افزود: توصیه می‌شود به دلیل بارش برف و مه آلودگی و کاهش دید افقی و یخبندان تمهیدات لازم جهت جلوگیری از اختلال در تردد جاده‌ای بکار گرفته شود.

مدیرکل هواشناسی البرز یادآور شد: طی ۴۸ ساعت آینده خطر وقوع پدیده بهمن، ریزش و رانش کوه در مناطق کوهستانی و برف‌گیر استان پیش‌بینی می‌شود.