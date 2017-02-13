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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

یک روز پس از دربی صورت گرفت؛

گلایه هواداران از بازیکنان پرسپولیس

گلایه هواداران از بازیکنان پرسپولیس

سرخ پوشان در اولین تمرین خود پس از شکست در دربی ریکاوری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست برابر استقلال در دربی هشتاد و چهارم از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد. تمام بازیکنان ابتدا به ریکاوری و تمرینات بدنسازی پرداختند و سپس به سونا و جکوزی رفتند.

به علت بارندگی شدید و اینکه روی زمین چمن با کاور پوشانده شده بود امکان برگزاری تمرینات تاکتیکی نبود و به همین خاطر بازیکنان ذخیره تنها دقایقی دور زمین دویدند.

حدود ۵۰ هوادار پشت درب مجموعه شهید کاظمی حضور پیدا کردند و اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا نکردند. تعدادی از هواداران نیز که از نتیجه گله مند بودند هنگام ورود بازیکنان گلایه هایشان را به آنها گفتند.

کد مطلب 3906244

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