گلایه هواداران از بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست برابر استقلال در دربی هشتاد و چهارم از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد. تمام بازیکنان ابتدا به ریکاوری و تمرینات بدنسازی پرداختند و سپس به سونا و جکوزی رفتند.

به علت بارندگی شدید و اینکه روی زمین چمن با کاور پوشانده شده بود امکان برگزاری تمرینات تاکتیکی نبود و به همین خاطر بازیکنان ذخیره تنها دقایقی دور زمین دویدند.

حدود ۵۰ هوادار پشت درب مجموعه شهید کاظمی حضور پیدا کردند و اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا نکردند. تعدادی از هواداران نیز که از نتیجه گله مند بودند هنگام ورود بازیکنان گلایه هایشان را به آنها گفتند.