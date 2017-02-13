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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

دقایقی پیش صورت گرفت؛

ورود تیم‌های ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به کرمانشاه

ورود تیم‌های ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به کرمانشاه

کرمانشاه- تیم‌های ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وارد کرمانشاه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش کشتی‌گیران تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی وارد کرمانشاه شدند.

این کشتی‌گیران در بدو ورود به استان کرمانشاه در فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند.

تیم ملی کشتی آمریکا با ترکیب آنتونی راموس و ناشون گارت در وزن ۵۷ کیلو، جیسون نیس در ۶۱ کیلو، فرانک مولینارو در ۶۵ کیلو، جیمز گرین و جردن اولیور در ۷۰ کیلو، جردن باروز و الکس درینگر در ۷۴ کیلوگرم، دیوید تایلور و ریچارد پری در ۸۶ کیلوگرمف، کایل اسنایدر در ۹۷ کیلو، زاچ ری و نیک گویازدوفسکی نیز در ۱۲۵ کیلوگرم در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد حضور می‌یابند.

این مسابقات رسماً طی روزهای پنجشنبه و جمعه با شرکت ۸ تیم مطرح کشتی جهان در مجموعه ورزشی حضرت امام(ره) کرمانشاه آغاز خواهد شد

کد مطلب 3906268

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