قطع ۹ فیدر برق در کرج/شرایط قطعی برق در البرز بحرانی نیست

رامین فرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۳۴۰ فیدر برق در استان، اظهار کرد: به دلیل بارش سنگین برف ۹ فیدر برق در شهرستان کرج قطعشده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه زمان قطعی این ۹ فیدر از زمان نرمال خارج نشده است، گفت: طولانیترین قطعی از دو ساعت بیشتر نشده است.
فرج بابیان اینکه شرایط قطعی برق در البرز بحرانی نیست، گفت: اکیپهای شرکت توزیع برق برای حل این مشکل در حال فعالیت هستند.
وی با تأکید بر اینکه در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و فردیس قطعی فیدر برق نداریم، گفت: برق بخشهای از مناطق جهانشهر، گوهردشت، مهرویلا، کوی کارمندان و بلوار اقاقیا در منطقه عظیمیه قطعشده است.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره به اینکه شرایط از وضعیت نرمال فاصله نگرفته است، گفت: همکاران شرکت توزیع برق استان در حال رفع مشکل هستند.
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