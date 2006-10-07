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۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

نخستين نشست خبري سخنگوي جديد وزارت خارجه فردا برگزار مي‌شود

نخستين نشست خبري سخنگوي جديد وزارت خارجه فردا برگزار مي‌شود

نخستين نشست خبري دكتر سيد محمدعلي حسيني سخنگوي جديد وزارت امور خارجه، عصر فردا برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين نشست از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر فردا در محل وزارت امور خارجه برگزار مي شود و خبرنگاران شركت كننده در جلسه، در ضيافت افطار سخنگوي وزارتخانه حضور خواهند يافت.

اين نخستين نشست خبري سخنگوي جديد وزارت امور خارجه بعد از كناره گيري حميد رضا آصفي از اين سمت است.

بنا بر اين گزارش، امشب نيز در جلسه اي با حضور منوچهر متكي وزير امور خارجه و مديران ارشد اين وزارتخانه، دكتر حسيني به عنوان سخنگوي جديد وزارت امور خارجه رسما به مديران عامل خبرگزاري ها و مديران مسئول مطبوعات معرفي خواهد شد.

19 شهريور طي حكمي از سوي منوچهر متكي وزير امورخارجه سيد محمد علي حسيني به سمت دستيار ويژه و سخنگوي وزارت امور خارجه منصوب شد.

کد مطلب 390629

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