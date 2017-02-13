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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

فرمانده انتظامی صومعه سرا خبر داد؛

کشف و ضبط بیش از ۱۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در صومعه سرا

کشف و ضبط بیش از ۱۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در صومعه سرا

صومعه سرا- فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف و ضبط ۱۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ اردشیر آقاجانی اظهار کرد: مأموران انتظامی صومعه سرا هنگام گشت زنی در سطح حوزه شهرستان به یک دستگاه کامیون حمل چوب مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴۸ اصله چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: چوب های قاچاق کشف شده از نوع توسکا جنگلی بودند.

فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا با اشاره به اینکه این چوب ها ۱۰ تُن  و ۲۵۵ کیلوگرم وزن داشتند، ادامه داد: ارزش ریالی چوب های کشف شده ۴۰ میلیون ریال است

سرهنگ آقاجانی به دستگیری  راننده ۲۸ ساله کامیون اشاره کرد و گفت: متهم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3906291

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