کشف و ضبط بیش از ۱۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ اردشیر آقاجانی اظهار کرد: مأموران انتظامی صومعه سرا هنگام گشت زنی در سطح حوزه شهرستان به یک دستگاه کامیون حمل چوب مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴۸ اصله چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: چوب های قاچاق کشف شده از نوع توسکا جنگلی بودند.

فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا با اشاره به اینکه این چوب ها ۱۰ تُن و ۲۵۵ کیلوگرم وزن داشتند، ادامه داد: ارزش ریالی چوب های کشف شده ۴۰ میلیون ریال است

سرهنگ آقاجانی به دستگیری راننده ۲۸ ساله کامیون اشاره کرد و گفت: متهم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.