خبرگزاری تسنیم نوشت: گروه فرهنگیمذهبی ریحانة النبی «سلام الله علیهما» هفتمین نمایشواره بزرگ فرهنگیمذهبی «کوچههای بنیهاشم» را برگزار میکند.
این نمایشواره عظیم ترین پروژه با این سبک در ایام فاطمیه در سطح کشور است.
نمایشواره بزرگ فرهنگی مذهبی «کوچههای بنیهاشم» از تاریخ 26 بهمن ماه الی 14 اسفند ماه در محل میدان امام حسین(ع) و از ساعت 17 الی 21 اجرا میشود.
بازدید و شرکت در این نمایشواره برای عموم، رایگان است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت پیامهای متنوع، ناب، مستند، آموزنده و دست اول دینی و مذهبی به کانال رسمی «کوچههای بنیهاشم» در تلگرام بپیوندید.
https://telegram.me/Kuchehaye_banihashem
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