به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تقدیر از زحمات و فعالیت‌های مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر اظهار داشت: در ساماندهی حقوق کودکان شاهد فعالیت های بسیار خوبی هستیم قابل تقدیر است و همچنین بهزیستی استان نیز فعالیت‌های خوبی انجام داده است.

جمادی افزود: جناب الوندی دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک از جمله مدیران پرتلاش است که اطمینان داریم در بحث حمایت از حقوق کودکان نیز به نتیجه مطلوب می‌رسند.

وی با بیان اینکه بحث کودکان را باید از ۲ مبنا نگاه کنیم یادآور شد: یکی اینکه آنها در آینده عضو اثرگذار جامعه خواهند شد و اگر خوب پرورش و تربیت شوند نقش‌آفرین خواهند بود و اگر بی‌توجهی صورت گیرد در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: موضوع دوم در ارتباط با کودکان نیز بحث پیشگیری است که اهمیت و ارزش زیادی دارد و هر چقدر در بحث پیگیری هزینه کنیم در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است.

جمادی با بیان اینکه قانون در ارتباط با حقوق کودکان روشن است تاکید کرد: باید توجه ویژه و بنیادی به کودکان داشته باشیم تا آینده جامعه به خطر نیفتد و همه مسئول هستیم و باید کمک کنیم.

وی اضافه کرد: دادگستری استان بوشهر آمادگی کامل دارد تا در کارگروه‌ها و همایش‌هایی که توسط استانداری و مرجع ملی کنوانسیون برگزار می‌شود، نماینده دائمی معرفی کند و از هیچ تلاشی برای موفقیت در این حوزه دریغ نخواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳ شعبه ویژه کیفری مختص اطفال در استان داریم که در بوشهر، دشتستان و کنگان مستقر هستند و قضات بسیار باتجربه و باسوادی در این زمینه خدمات‌رسانی می‌کنند.