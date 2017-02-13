واردات نیروی انسانی به فارس سوهان روح جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: سناریوی، فارس گوشت قربانی است و بنام فارس، به کام استانهای همجوار، جایگاه فارس در قله را تنزل می دهد، بخشی را کرمانی ها بردند و بخشی را یزدی ها و اصفهانی ها هم طمع کرده تا دیگر استان های همجوار از این گوشت قربانی چقدر سهم ببرند خدا می داند.

وی ادامه داد: چرا باید پروژه بزرگ فرهنگی - تفریحی وزارت ثروتمند نفت که مصوبه اجرا در فارس و شیراز دارد باید به استان همجوار انتقال یابد،چرا باید آبهای شهرستان سپیدان به سد استان همجوار ریخته شود و سد تنگ سرخ به حاشیه و بایگانی برود و سهم اندکی از آبهای مرزی همچون گدایان به استان فارس برسد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: واردات بی رویه نیروی انسانی برای مدیریت از استانهای همجوار به فارس، روح و روان جوانان کارآمد و بیکار فارس را سوهان کشی می کند، این ها و ده ها نمونه دیگر باید شفاف سازی شود تا افکار عمومی اغنا و توجیه و به آرامش و اطمینان برسد.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح بیرون سپاری حوزه ورزش و فرهنگ در شورا و شهرداری با محوریت مدیریت محلات، یاوران شورا و بسیج محلات می تواند وضع نامطلوب فعلی را اصلاح، متوازن و گسترش دهد.

هاجری یادآور شد: ایجاد زیر ساختهای گسترده شهری، بیش از ۲۵ فرهنگسرا، ۱۰ سرای محله، ۱۵ باغ خانواده، ۱۴ سالن سرپوشیده، ۴۰ چمن مصنوعی محلی، بیش از ۵۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی، چهار مرکز صیانت از خانواده در تاریخ یک صد ساله شهر شیراز بی سابقه بوده و نشان از عزم جهادی و همتی بلند دارد تا مردم سالاری دینی از نوع شورای محلی را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به وضعیت عدم استقبال از جشنواره فجر شیراز، گفت: علت اصلی عدم استقبال از جشنواره فیلم فجر فارس و استقبال از جشنواره مردمی فیلم عمار در همین مردمی بودن آن نهفته است که جشنواره را از محدودی اندک و قشری خاص و نور چشمی و به به و چه چه گویان بیرون آورده، به مردم سپرده اند.