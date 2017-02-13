تفکر بچه پولداری و اقتصاد نفتی برای کشور درآمدزا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان اصفهان اظهار داشت: وقتی که جنگ شروع شد ما فهمیدیم چیزی نداریم و دانش استفاده از دستگاه‌ها را هم نداشتیم.

وی بیان داشت: در جنگ هر جا تکیه به کشورهای خارجی نکردیم برنده شدیم و به توانمندی رسیدیم.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور باید دانش خود را درک کنیم که درک کردن با خواندن و حفظیات بسیار تفاوت دارد چرا که درک یک مطلب، نیاز به تحلیل دارد، اضافه کرد: این خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی که در جنگ اتفاق افتاده نشان از درک دانش‌ها دارد.

وی اعلام کرد: ما درس خوانده‌ایم تا اقتصاد و اشتغال را اصلاح کنیم، کسی برای استخدام درس نخوانده و مردم برای ایجاد ارزش افزوده در جامعه تحصیل کرده‌اند.

ستاری تصریح کرد: از سیستم تفکری بچه پولداری و اقتصاد نفتی نمی‌توان درآمد کسب کرد؛ اگر فکر می‌کنیم با پول نفت می‌توانیم اقتصاد را بسازیم، اشتباه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه انسانی قطعاً جزء ۴ یا ۵ کشور برتر دنیا هستیم که این پایه اقتصادی آینده ایران است، تأکید کرد: اقتصاد نفتی را باید کنار بگذاریم؛ از زمانی که نفت وارد اقتصاد ما شد به اقتصاد ضربه زد چرا که درآمد از نفت، پول مفت بود؛ نیازمند این هستیم که تفکر خود را در خصوص اقتصاد عوض کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اعلام کرد: ما درس خوانده‌ایم تا اقتصاد و اشتغال را اصلاح کنیم، کسی برای استخدام درس نخوانده و مردم برای ایجاد ارزش افزوده در جامعه تحصیل کرده‌اند.

وی بیان داشت: تغییرات عمده‌ای در دانشگاه صنعتی اتفاق افتاده که همین کنگره از فعالیت‌های فرهنگی برجسته این دانشگاه است.

ستاری با بیان اینکه امیدواریم دانشگاه صنعتی جایگاهی برای رشد پژوهشی دانشجویان اصفهان باشد، افزود: در ۵ یا ۶ سال آخر دوره قبل از انقلاب، نیروی هوایی ایران چند هواپیمای اف ۵ داشت که این هواپیماها پس از مدتی کوتاه به بزرگ‌ترین ناوگان‌ها تبدیل شد که اف ۱۴ از دسته آن‌ها است.