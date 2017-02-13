به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه باید اعلام کنم از حدود شش هزار تاکسی پیکان فرسوده ای که در پایتخت تردد می کردند؛ تنها ۹۰۰ دستگاه باقی مانده است که امیدواریم به زودی این تعداد نیز از ناوگان تاکسیرانی شهر تهران حذف شوند.

وی با بیان اینکه قطعا پرونده نوسازی پیکان های فرسوده در آینده بسیار نزدیک در تهران بسته خواهد شد، تصریح کرد: در ۶ ماه اول سال آینده پرونده نوسازی تاکسی های فرسوده در شهر تهران کاملا بسته خواهد شد.

مظفر خاطرنشان کرد: طبق قانون باید در هر سال ۳ تا ۴ هزار تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم که ناوگان تاکسیرانی پایتخت دچار فرسودگی نشود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با انتقاد از رانندگانی که تاکنون مدارک خود را برای دریافت وام نوسازی تاکسی تکمیل نکرده اند، ادامه داد: اعلام می کنیم قبل از اتمام سال ۹۵؛ باید هرچه سریع تر نسبت به تضامینی که بانک ها از آنان خواسته اند، اقدام کنند.

مظفر افزود: بانک ها بنا به شرایطی که دارند، ممکن است در سال آینده تا ماه ها نسبت به پرداخت تسهیلات امتناع ورزند.

وی با تاکید براینکه تاکسیرانان پایتخت باید عدم همکاری بانک های عامل را با دفاتر تاکسیرانی و یا شرکت های خصوصی تاکسیرانی درمیان بگذارند، گفت: درحال حاضر بانک پارسیان در تهران این تعهد را داده است که طی روزهای آینده تشکیل پرونده را برای وام نوسازی تاکسی ها دنبال کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پایان اعلام کرد:امید داریم تا پایان سال ۱۲ هزار تاکسی فرسوده پایتخت را نوسازی کنیم.