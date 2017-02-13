ایمنی بازار روز «انقلاب» در حال بررسی است/اجرای طرح «دوام» در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مدیرروستا در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز که عصر دوشنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵ هزار و ۳۷۳ دستگاه ساختمان بالای پنج طبقه در کرج موجود است.

وی بابیان اینکه ستاد بحران شهرداری کرج تشکیل و اعضا آن مشخص‌شده است، افزود: بحث ایمنی بازار روز انقلاب در حال بررسی است.

مدیرروستا با اشاره به اجرایی شدن طرح دوام در شهر کرج، تصریح کرد: پیرو اجرایی شدن این طرح در سال جاری ۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده است.

معاون شهردار کرج بیان کرد: به‌منظور هر چه‌بهتر اجرایی شدن طرح داوم در کلان‌شهر کرج اعتباری بالغ‌بر ۵ میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته‌شده تا این طرح باقدرت بیشتری پیش برده شود.

وی بابیان اینکه یکی از نیازهای شهر کرج بحث خرید اقلام موردنیاز در خصوص اجرایی شدن طرح دوام بوده که خریداری‌شده است، گفت: توسعه آموزش همگانی یکی دیگر از امور حائز اهمیت است که در دستور کار شهرداری کرج قرارگرفته است.

وی یادآور شد: پیش‌ازاین شهرداری کرج در حوزه آتش‌نشانی دارای نردبان ۳۲ متری بود که عمر مفید آن سپری‌شده بود، افزود: خوشبختانه بالابر ۶۰ متری بااعتبار بیش از ۴ میلیارد تومان خریداری‌شده است.

مدیرروستا بابیان اینکه یک نردبان ۵۵ متری با صرف اعتباری بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خریداری‌شده که در حال تحویل است، اضافه کرد: افزایش معلومات عمومی مردم نکته حائز اهمیتی است که باید مدنظر قرار گیرد.