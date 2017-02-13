قطع ارتباط راه های روستایی قیر و کارزین

به گزارش خبرنگار مهر، بارش ۹۸ میلی متری باران در شهرستان قیروکارزین که از شب گذشته آغاز و تاکنون ادامه دارد سبب مشکل در آمد و شد و بروز آبگرفتگی در معابر، خیابان ها و مسیرهای مواصلاتی شده بود که با تلاش نیروهای امدادی بازگشایی شد.

شدت باران در این شهرستان که با بروز سیلاب همراه شد، سبب قطع ارتباط راه های روستایی زین آباد، چم کور، سرچاه در دهستان زاخرویه و مسیر هورز به هنگام در بخش مرکزی قیروکارزین شده است.

همچنین مسیر باغ نو و مظفری نیز به دلیل سیلابی شدن مسدود است و تلاش راهداران برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.