مانور مقابله با بحران فصل زمستان در شبکه مخابرات آمل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسحاقی معاون شرکت مخابرات مازندران عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور مخابرات در فصل زمستان در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف برگزاری این مانور گفت: این مانور در راستای مقابله با بحرانهای طبیعی و عوامل پیشبینینشده که ممکن است در هرزمانی وجود میآید برگزار میکنیم.
معاون شرکت مخابرات استان مازندران با اشاره به اینکه مانورهای فصلی در جهت افزایش میزان توانمندی همکاران مخابرات در زمان بحران برگزار میشود، ادامه داد: بحران منجر به تأخیر در خدماترسانی ارتباطات به مشترکین میشود که مانورهای فصلی همکاران ما را در این راستای خدمت سریع تقویت میکند.
وی بابیان اینکه مانور اجراشده در این شهر بحث بحران مقابله با طوفان و رعدوبرق بود، افزود: طوفان و رعدوبرق اولین موجب قطعی برق منطقه، نویز در سیستم میشود که سیستمهای کنترل و سوئیچ از کار میافتد.
اسحاقی ادامه داد: باطری و دیزل ژنراتور در این مواقع تعبیهشده است تا با مشکلی مواجه نشویم و باطری از ۸ تا ۷۲ ساعت در نقاط صعبالعبور دستگاهها موجب عدم خاموشی دستگاهها میشوند و این نیاز تمهیدات ثانویه است.
وی بابیان اینکه در بحران برف اخیر هیچ خسارتی ندیدیم، افزود: عمده مشکل مخابرات قطعی بلندمدت برق بود که عوامل توزیع برق هم در این حضور مقصر نبودند.
معاون شرکت مخابرات استان مازندران با اشاره به اینکه ۳۵ دستگاه دیزل ژنراتور برای پرتابل تلفن ثابت و ۳۵ دستگاه برای بی تی اس تلفن همراه داریم، ادامه داد: در بعضی مناطق کوهستانی که صعبالعبور هستند چندین باطری برای پوشش ارتباطی مشترکین داریم.
وی ادامه داد: بر اساس الزامات افزایش کار آیایی همکاران در سال جاری چهار مانور استانی و یک مانور کشوری در استان مازندران برگزار کردیم.
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