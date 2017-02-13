هلاکت یک قاچاقچی و کشف ۷۰۰ کیلوگرم تریاک در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی ایرانشهر از انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از محور مواصلاتی مهرستان به ایرانشهر توسط گروهی از قاچاقچیان مسلح با خبر شدند.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق منطقه و با هماهنگی قضایی و حضور در محور مذکور ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی ۳ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر شدند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان پس از مشاهده ماموران به سمت آنها تیراندازی کردند، ادامه داد: پس از مدتی درگیری مسلحانه و هلاکت یک قاچاقچی توسط ماموران قاچاقچیان با به جاگذاشتن ۲ خودرو حامل مواد مخدر با استفاده از ناهمواری‌های زمین از صحنه متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: ماموران در پاکسازی دقیق از منطقه و در بازرسی از ۲ خودرو به جا مانده از این قاچاقچیان در مجموع ۷۴۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی با اشاره به تلاش برای دستگیری سایر قاچاقچیان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هر گونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم و قاطع است.