به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در چهل و ششمین برنامه از طرح «هر هفته با چند افتتاح» که در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه در این برنامه پروژه چند منظوره ورزشگاه شفق، آغاز عملیات اجرایی خیابان سازی آزادگان، بهره برداری از سایت کازرونی، بهره برداری از ساختمان خدمات شهری منطقه ۱۳ و شهرسازی الکترونیک انجام شده است، اظهار داشت: همه این پروژه‌ها با هدف محرومیت زدایی و توسعه سرانه‌های مختلف در مناطق مختلف اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار برنامه هر هفته با چند افتتاح در منطقه ۱۳ برگزار می‌شود، تصریح کرد: منطقه ۱۳ علی رغم اینکه در جنوب اصفهان است محلات کمتر برخوردار زیادی نیز دارد.

شهرسازی الکترونیک به همه مناطق شهرداری اصفهان تسری می‌یابد

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهرسازی الکترونیک در منطقه ۱۳ به صورت پایلوت آغاز بکار کرده است، ابراز داشت: به زودی این طرح به همه مناطق شهرداری اصفهان تسری خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه فریز شدن و راکد بودن زمین‌های منطقه ۱۳ با کاربری فضای سبز از مشکلات موجود در این منطقه است، تصریح کرد: بسیاری از مالکان این زمین ها که عمدتاً در منطقه ناژوان و دستگرد هستند خواستار ساماندهی این طرح بوده اما متاسفانه هنوز سرنوشت این زمین‌ها مشخص نشده است.

جمالی‌نژاد به تشکیل جلسات متعدد با مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیر کل جهادکشاورزی استان اصفهان برای ساماندهی به وضعت زمین‌های کشاورزی و باغات ناژوان و پهنه‌های کشاورزی منطقه ۱۳ اشاره داشت و افزود: در این زمینه تنها شهرداری اصفهان تصمیم گیرنده نیست و باید دستگاه‌های مختلف این مشکلات را بررسی کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش سرانه‌های درمانی و آموزشی نیز از دیگر مطالبات شهروندان منطقه ۱۳ اصفهان است، تصریح کرد: در این زمینه شهرداری آماده بستر سازی برای تحقق این مطالبات خواهد بود و این امر در صورت همکاری دیگر نهادها از جمله آموزش و پرورش و مرکز بهداشت استان محقق خواهد شد.

اجرای کامل شفاف‌سازی محاسبات در مناطق شهرداری نیازمند زمان بیشتری است

شهردار اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص چرایی عدم توجه برخی از مدیران مناطق شهرداری اصفهان در راستای اجرای سیستم شفاف‌سازی محاسبات الکترونیکی شهرداری نیز گفت: باید توجه داشته باشیم که سیستم شفاف سازی محاسبات در بسیاری از مناطق انجام شده و این اقدام اعتمادی بین مردم و شهرداری ایجاد کرده است و تحقق کامل این امر نیازمند زمان است.

وی ادامه داد: تحقق سیستم شفاف سازی محاسبات تحت عنوان نرم افزار «سما» شروع خوبی برای افزایش اعتماد بین مردم و شهرداری است.

جمالی‌نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص میزان تحقق بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۵ اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که روند فعالیت پروژه‌های بزرگ عمرانی و همچنین پروژه‌های محله محور بیانگر میزان تحقق بودجه است و این امر را می‌توان در مقایسه فعالیت‌های شهرداری اصفهان با کلانشهرهای همتراز خود ارزیابی کرد.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از فاز سوم مترو اصفهان در اوایل سال آینده ابراز داشت: همچنین تقاطع غیر همسطح اشکاوند و پروژه میدان استقلال نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های واصله رئیس جمهور تا پایان سال جاری به اصفهان سفر می‌کند، ادامه داد: امیدواریم پروژه‌های بزرگ اصفهان به زودی آماده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

جمالی نژاد اعلام کرد: بر اساس شنیده ها قرار است رئیس جمهور تا پایان سال به اصفهان سفر کنند که می توان بسیاری از این طرح ها را با حضور رئیس جمهور افتتاح کرد.

وی در ادامه از افتتاح نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان در ابتدای سال آینده خبرداد و گفت: این پروژه امسال از سوی وزیر امو خارجه آقای ظرفیت کلنگ زنی شد و با سرعت فوق العاده ای در حال تکمیل است.

شهردار اصفهان به پروژه سالن همایش های بین المللی امام خامنه ای اشاره کرد و ادامه داد: پروژه مرکز همایش های بین المللی نیز با سرعت در حال پیشروی است که اگر تعهدات دولتی انجام شده بود یقینا ابتدای سال آینده افتتاح می شد.

جمالی نژاد اضافه کرد: در حال حاضر تا نیمه های سال آینده پروژه مرکز همایش های بین المللی طول بکشد، مابقی پروژه ها نیز مانند پل فلزی تقاطع دور برگردان احمدآباد و این چنین پروژه ها تا پایان سال تکمیل می شود.

وی در ادامه با اشاره به میزبانی اصفهان از رئیس دفتر یونیسف گفت: امروز میزبان رئیس دفتر یونیسف بوده ایم که اصفهان به عنوان شهر پایلوت شهر دوستدار کودک در منطقه معرفی شد که این موضوع بسیار ارزشمند است