به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرشید بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه خزانه‌دار نظام مهندسی با برگزاری انتخابات و کسب پنج رأی از ۹ رأی انتخاب شد، اظهار داشت: تفسیر ما از رای اکثریت این بود و خزانه دار نیز انتخاب شد.

وی افزود: اما بندی در اساسنامه نظام مهندسی وجود دارد که تفسیر آن از اکثریت،‌ نصف به علاوه یک رای است که البته این بند از قانون تفسیر نشده بود به همین دلیل این انتخابات مورد اعتراض و مخالفت قرار گرفت.

فرشید با تاکید بر اینکه شورای نظام مهندسی نیز به این نتیجه رسید که این انتخاب تخلف است، بیان داشت: ما نیز پافشاری بر این نکته نداریم و تمکین می کنیم اما متاسفانه در فضای مجازی اخلاق رعایت نمی شود و عده ای مسائلی که در روال قانونی خود در حال رفع است را بی جهت در فضای مجازی منتشر می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عضویت شش هزار نفر در نظام مهندسی ساختمان خبر داد و بیان کرد: سه هزار نفر از این تعداد دارای پروانه اشتغال به کار هستند.

فرشید با بیان اینکه شهر ما امروز نیاز به بررسی ویژه در حوزه مهندسی ساختمان دارد،‌افزود: اتفاق پلاسکو باید درسی شود و امیدواریم در حوزه ایمنی بتوانیم ورودی مثمرثمر و نتیجه بخش داشته باشیم.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد عنوان کرد: یکی از مشکلات ساختمان سازی در استان یزد، بی توجهی به مبحث انرژی است و هدر رفت انرژی اکنون در ساختمان‌های استان یزد بسیار بالا است.

وی ادامه داد: عایق سازی ساختمان‌ها تنها ۱۰ درصد در افزایش هزینه تمام شده ساختمان سازی اثرگذار است اما علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، هزینه‌های خانواده‌ها را نیز کاهش می دهد.