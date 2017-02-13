پتروشیمی مغلوب دانشگاه شد/ تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص نشد

به گزارش خبرنگار مهر دیدارهای هفته پنجم و پایانی نیم فصل نخست مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور برگزار شد. دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد مهمترین دیدار را برگزار کردند اما نتیجه طوری رقم خورد که تعیین قهرمان نیم فصل منوط به برگزاری دیدار معوقه نماینده تهران شد.

پتروشیمی که تمام دیدارهای گذشته خود را برد پشت سر گذاشته بود در دیدار خانگی امروز خود با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل دانشگاه آزاد شکست خورد. این نتیجه در حالی رقم خورد که پتروشیمی در صورت برد قهرمانی خود در نیم فصل مسابقات را قطعی می کرد اما با نتیجه بدست آمده بعد از برگزاری دیدار معوقه دانشگاه آزاد تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص می‌شود.

در هر صورت در جریان دیدار دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد نیما عالمیان تنها بازیکنی بود که در بخش انفرادی موفق به کسب پیروزی برای پتروشیمی شد. لطف الله نسبی، نوشاد عالمیان و پوریا عمرانی سه برد دیگر دیدارهای انفرادی را به سود خود و برای دانشگاه آزاد به پایان رساندند. همچنین در بخش دو نفره این دیدار ترکیب عالمیان و طاهرخانی برای پتروشیمی و ترکیب عمرانی و اخلاق پسند برای دانشگاه آزاد صاحب برتری شدند.

در دیگر دیدار رقابتها دو تیم رعد پدافند هوایی و شهدای آتش نشان به تساوی ۳ بر ۳ دست یافتند. در این دیدار و در بخش انفرادی محمد اصلمند و آرمان حاجیئی برای رعد پدافند هوایی و «چن» و «ژانگ» برای شهدای آتش نشان صاحب برتری شدند.

در بخش دیدارهای دو نفره نیز ترکیب اصلمند و حسینی برای رعد پدافند هوایی و ترکیب چن و عبادی پور برای شهدای آتش نشان صاحب امتیاز شدند.

در دیگر دیدار این هفت مسابقات تایدواتر بندرعباس ۳ بر ۲ ذوب آهن را شکست داد. در بخش انفرادی این رقابت لطف الله نسبی و تائبی پور برای ذوب آهن کسب امتیاز کردند اما امین احمدیان و امین میرالماسی دو دیدار دیگر انفرادی را با برتری تایدواتر به پایان رساندند. همچنین در بخش دو نفره این دیدار که در اصفهان برگزار شد ترکیب میرالماسی- روئین تن و احمدیان – هدایی دو پیروزی برای تایدواتر کسب کردند تا نماینده بندرعباس صاحب برتری شود.

نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز با دیدار معوقه دو تیم دانشگاه آزاد و رعد پدافند هوایی از هفته چهارم به پایان می رسد.

در پایان این دیدار تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص می‌شود.