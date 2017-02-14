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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

رییس شورای اسلامی شهر ورامین:

ورامین شهرستان برتر در خدمت رسانی به زائران اهل بیت است

ورامین شهرستان برتر در خدمت رسانی به زائران اهل بیت است

ورامین-رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: شهرستان ورامین افتخار دارد که در ایام اربعین، موکب برتر را در حوزه خدمات رسانی به زائران سید و سالار شهیدان راه اندازی کند.

سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز شهرستان ورامین در حوزه پاسداری از ارزش های اسلامی در کشور می درخشد، اظهار داشت: شهرستان ورامین افتخار دارد که در ایام اربعین، موکب برتر را در حوزه خدمات رسانی به زائران سید و سالار شهیدان راه اندازی کند.

وی با تأکید بر این نکته که ۳۵۰ نفر در موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین در ایام اربعین در عراق حضور پیدا کردند، افزود: ۳۵۰ نفر از مردم ورامین در موکب احباب الرضا(ع) به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی کرده اند.

احمدی گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت را از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و ادامه داد: حضور مردم ایران در کشوری که روزگاری به عنوان پایگاه حمله به نظام اسلامی بود، یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: امروز مایه افتخار است که صدای آرمان های انقلاب اسلامی در کشورهایی نظیر سوریه، یمن، عراق، بحرین و کشورهای اروپایی و آمریکایی شنیده می شود.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین با رد استفاده از حقوق کارکنان شهرداری برای راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) یادآور شد: یک ریال از حقوق پرسنل شهرداری ورامین به سمت موکب نرفته است و برخی در حال بازی رسانه ای هستند.

کد مطلب 3906462

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