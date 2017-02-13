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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۰

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری:

۸ خانه معلم چهار محال وبختیاری پذیرای مسافران نوروزی است

۸ خانه معلم چهار محال وبختیاری پذیرای مسافران نوروزی است

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری گفت: هشت خانه معلم در چهار محال و بختیاری در آمادگی کامل برای اسکان مسافران نوروزی هستند.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای اسکان مسافران نوروزی در مدارس و خانه های معلم این استان، عنوان کرد: هشت خانه معلم در چهار محال و بختیاری در آمادگی کامل برای اسکان مسافران نوروزی هستند.

وی عنوان کرد: این خانه های معلم با تجهیزات کامل در شهرستان های بن، شهرکرد، فارسان و... واقع هستند و دارای تجهیزات کامل هستند.

 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری ادامه داد: بیش از ۲۰۰ نفر عوامل اجرایی وظیفه خدمات رسانی به مسافران فرهنگی نوروزی این استان را بر عهده دارند.

چهارمحال و بختیاری هر ساله میزبان بسیاری از مسافران نوروزی استان های مختلف کشور است.

کد مطلب 3906466

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