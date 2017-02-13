به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری بعد از ظهر امروز در دیدار با اعضای جبهه مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه احزاب سیاسی نسبت به رهنمودهای رهبری غفلتهایی داشته اند، اظهار داشت: حفظ انقلاب از مهمترین تاکیدات رهبری است و این مهم باید سرلوحه کار همه احزاب و گروههای سیاسی باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی احزاب نسبت به هم توهین و تهدید دارند و این امر باعث از بین رفتن وحدت میشود، افزود: وحدت اصلی ترین رکن انقلاب اسلامی و عامل تداوم و استمرار انقلاب است و هر آنچه به وحدت لطمه وارد کند، به پایههای انقلاب ضربه وارد کرده است.
ناصری تصریح کرد: همه همت و تلاش و دغدغه احزاب سیاسی باید حفظ انقلاب اسلامی باشد و همه باید نسبت به تذکرات رهبری در این زمینه هوشیار باشیم.
امام جمعه یزد ادامه داد: یکی دیگر از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تحقق اقتصاد مقاومتی و تلاش برای رسیدن اقتصاد کشور به شکوفایی است و همه باید با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنا شوند در حالی که به نظر می رسد که این مفهوم فقط در صنعت و تولید مورد توجه قرار گرفته است.
ناصری با بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی برای پیاده سازی منویات رهبری در استانها ناقص عمل می کنند، افزود: تشکیلات سیاسی نباید خودسر و خودمختار عمل کنند بلکه باید مسائل را با بررسیهای کارشناسانه دنبال کنند.
وی با اشاره به وجود جبهههای متعدد سیاسی در کشور اظهار داشت: اگر این جبههها هر کدام ساز خود را بزنند و نظر خود را بدهند و کار به دعوا بکشد از مسیر انقلاب منحرف خواهند شد و کاری از پیش نمیبرند اما اگر به دور از دعواهای سیاسی برای تحقق آرمانهای انقلاب و منویات امام و رهبری کار کنند، مؤثر واقع میشوند.
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