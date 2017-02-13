نشست زمین در خیابان شهید رجایی تهران رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حیدری اظهار داشت: نشستی که ظهر دوشنبه در مسیر شمال به جنوب خیابان شهید رجایی ایجاد شده بود با حضور به موقع و فعالیت جهادی عوامل مدیریت شهری رفع شد.

حیدری به حضور میدانی شهردار منطقه و معاونان حوزه های اجرایی و همچنین آماده باش ستاد مدیریت بحران، حوزه های عمران، امورشهری و ترافیک منطقه ۲۰ از همان لحظات اولیه این اتفاق اشاره کرد و افزود: خیابان شهید رجایی یکی از محورهای اصلی و مهم منطقه ۲۰ تهران است که سستی خاک در طبقات زیرین، تردد ماشین آلات سنگین، وجود یک رشته قنات قدیمی در لایه های بیش از ۳۰ متری زمین از جمله دلایل نشست در این محور بوده است.

قائم مقام شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه این ریزش مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت تا شاهد اتفاق مشابه نباشیم، ادامه داد: عملیات زیرسازی و عمرانی این حفره ایجاد شده با بیش از یک هزار تن خاک، نخاله و قلوه سنگ انجام شد و در حال حاضر مسیر بازگشایی شده است و شهروندان می توانند بدون مشکلی تردد کنند.