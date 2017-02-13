افزایش ضریب ایمنی ۵۳ مدرسه در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حیدری اظهار داشت: طرح مدرسه آماده در ۵۳ مرکز آموزشی منطقه ۲۰ تهران به اجرا درآمده و آموزش های خود امدادی و دگر امدادی به مدیران، کادر اداری و دانش آموزان مدارس منتخب ارائه شده است.

حیدری افزود: در قالب طرح مدرسه آماده، ساختمان های مدارس نیز از نظر اصول ایمنی و مخاطرات از سوی کارشناسان مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: برپایی مانور تخلیه اضطراری مرحله بعدی طرح مدرسه آماده است که در مدارس منطقه ۲۰ تهران به صورت همزمان برگزار شد و بعد از رفع عدم انطباق ها و نواقص احتمالی، این مدارس نشان مدرسه آماده را دریافت خواهند کرد.

حیدری یادآور شد: به مدارسی که موفق به دریافت نشان مدرسه آماده شوند، تجهیزاتی نظیر سیستم هشدار، اطفای حریق، کمک های اولیه و همچنین تجهیزات سبک امداد و نجات تعلق می گیرد تا در زمان لازم استفاده کنند.

قائم مقام شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه مدرسه آماده یک طرح ملی است، گفت: افزایش ضریب ایمنی مدارس، کاهش مخاطرات و حفظ سلامتی دانش آموزان در زمان بحران های احتمالی از مهمترین اهداف این طرح است.