روحانی چهارشنبه به کشورهای عمان و کویت سفر می کند

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه و بدعوت رسمی سلطان قابوس پادشاه عمان به مسقط پایتخت این کشور سفر می کند.

وی استقبال رسمی سلطان قابوس از رییس جمهور کشورمان، ملاقات خصوصی و مذاکرات هیات های عالیرتبه دو کشور را از مهمترین برنامه های سفر رسمی و کوتاه دکتر روحانی به عمان ذکر کرد.

وی گفت: رییس جمهوری در ادامه، بعد از ظهر چهارشنبه و به دعوت رسمی امیر کویت، مسقط را به مقصد کویت ترک خواهد کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور استقبال رسمی توسط امیر کویت، مذاکره خصوصی، مذاکرات هیاتهای دو کشور و نیز دیدارهایی با نخست وزیر و وزیر خارجه کویت را از مهمترین برنامه های سفر دکتر روحانی و هیات همراه به کویت اعلام کرد.

به گفته اسماعیلی رییس جمهور کشورمان را در این سفر چند نفر از وزرا و مشاورین رییس جمهور و همچنین نمایندگانی از بخش خصوصی کشورمان همراهی می کنند.

بر این اساس، بررسی راهکارهای توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه در بخش های دولتی و خصوصی، و همچنین بررسی مسائل منطقه ای از مهمترین محورهای سفر دکتر روحانی به کشورهای عمان و کویت است و ایشان شامگاه چهارشنبه به میهن اسلامی باز خواهند گشت.