جبهه مردمی انقلاب منویات رهبری را به گفتمان غالب جامعه تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم مدرسی بعد از ظهر امروز در دیدار با اعضای جبهه مردمی انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره به فعالیت جبهه مردمی انقلاب اسلامی در یزد اظهار داشت: این جبهه در واقع همان جبهه همیاران است که تغییر نام داده و فعالیت خود را در قالب جدیدی آغاز کرده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون چهره های غیرسیاسی و مردمی در این جبهه فعالیت دارند و بنده نیز برای کمک‌های معنوی وارد شده ام و در امور انتخاباتی ورود نمی کنم.

مدرسی خاطرنشان کرد: این جبهه یکبار مصرف و ویژه ایام انتخابات نیست بلکه قرار است توسعه فکری و پیگیری مطالبات جامعه را مدنظر و پیگیری قرار دهد تا با تضارب آرا و دوری از تفرقه در انتخابات فعالیت کند.

وی با اشاره به اهداف شکل گیری این جبهه عنوان کرد: تبدیل منویات رهبری به گفتمان غالب جامعه همچنین انسجام بخشی به فعالیت ها و جلوگیری از وادادگی نیروهای انقلاب از اهداف اصلی شکل گیری جبهه مردمی انقلاب اسلامی است.

مدرسی با اشاره به اینکه نبود انسجام، سبب وادادگی نیروهای انقلابی می شود، افزود: نیروهای انقلابی در انتخابات ۹۲ انسجام کافی را نداشتند و و اندکی دچار وادادگی شدند.

وی اظهار امیدواری کرد: شکل گیری این جبهه و آغاز فعالیت آن در استان یزد بتواند گامی موثر در راستای تحقق منویات رهبری و انسجام بخشی به جامعه و کمک به برگزاری انتخابات پرشور و آگاهانه باشد.