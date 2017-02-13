شرایط ناپایدار جوی تا آخر هفته در آذربایجان شرقی ادامه دارد

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بررسی نقشه های همدیدی، آینده نگری و تصاویر ماهواره ای نشان دهنده جوی نسبتاً ناپایدار تا آخر هفته است، ادامه داد: وزش باد، افزایش ابر و در برخی نواحی (به خصوص منطقه ارسباران) شاهد بارش پراکنده برف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواخر هفته تداوم دارد، افزود: در این روزها کولاک برف، یخبندان، لغزندگی واختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست.

اشجعی با اشاره به اینکه تا آخر هفته شاهد بارش باران و برف و کاهش دما خواهیم بود، ادامه داد: به نظر می رسد شدت فعالیت شاخه اصلی سامانه روزهای دوشنبه و سه شنبه خواهد بود.