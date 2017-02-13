درخشش عکاسان چهارمحال و بختیاری در کنگره معماری و شهر سازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، مسئول خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: احمد ریاحی عکاس استان رتبه نخست این کنگره را به خود اختصاص داد و مجید شمس و نیلوفر رخشان نیز شایسته تقدیر شدند. ‌

به گفته مریم آل مومن این کنگره در حوزه‌هایی چون فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی و... برگزار شده است. ‌

مسئول خانه عکاسان حوزه هنری افزود:این کنگره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در بهمن ماه ۹۵ برگزار شد. ‌