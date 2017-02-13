  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

درخشش عکاسان چهارمحال و بختیاری در کنگره معماری و شهر سازی کشور

درخشش عکاسان چهارمحال و بختیاری در کنگره معماری و شهر سازی کشور

شهرکرد- سه نفر از عکاسان خانه عکاسان حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری در چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران خوش درخشیدند.‏

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، مسئول خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: احمد ریاحی عکاس استان رتبه نخست این کنگره را به خود اختصاص داد و مجید شمس و نیلوفر رخشان نیز شایسته تقدیر شدند. ‌

به گفته مریم آل مومن این کنگره در حوزه‌هایی چون فرهنگی و  شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی و... برگزار شده است. ‌

مسئول خانه عکاسان حوزه هنری افزود:این کنگره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در بهمن ماه ۹۵ برگزار شد. ‌

کد مطلب 3906504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه