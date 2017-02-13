به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر دوشنبه در مراسمی که با عنوان «روشن گری، انقلابی گری و آرمان خواهی» در تالار مفید دانشگاه قم برگزار شد، با بیان این که توجه به مفهوم انقلاب اسلامی بسیار مهم است، اظهار داشت: وقتی از انقلاب صحبت می‌کنیم باید هر آنچه که به نظام سلطنتی مربوط می‌شود از بین برود و نظام جدید جایگزین آن شود و این تغییر فقط به نظام سیاسی مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: باید تغییراتی در مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی ظهور و جلوه یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شاید بعضی بگویند برخی کشورها فساد در آن‌ها وجود ندارد و یا نظام اداری آنها در چارچوب قرار دارد اما ما به عنوان کشور اسلامی که انقلاب کرده‌ایم این گونه نیستیم در این مجال باید گفت در نگاه انقلاب اسلامی ضمن این که با فساد مخالف هستیم کارگزاران انقلاب باید قلبا نسبت به مسئولیتی که عهده‌دار آن هستند رحمت داشته باشند و نگاهشان به مردم دلسوزانه باشد.

وی با بیان این که یکی از تمایز ما با کشورهای دیگر در اندیشه دینی است، ابراز داشت: همه اعم از دولت و ملت در نظام اسلامی تکلیف دارند و این تکلیف برای هرکس با توجه به مسئولیتش حدی دارد که باید طبق آن عمل کند.

جلیلی بیان داشت: ما در هشت سال دفاع مقدس چنان دفاع کردیم که پس از ۲۸ سال که می‌گذرد کسی نتوانسته به مرزهای ما نزدیک شود.

نمی‌توان با تفکر التماسی از منافع ملی دفاع کرد

وی ادامه داد: در دفاع مقدس دیپلماسی التماسی جواب نمی‌داد و ما با اندیشه دینی که داشتیم از مرزهای خود دفاع کردیم و نمی‌توان با تفکر التماسی از منافع ملی دفاع کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که تفکر انقلابی به دنبال اقناع مردم است، افزود: اگر تفکر انقلابی همه آحاد جامعه را نسبت به توانایی و توانمندی آنها اقناع کند قدرتی در هم افزایی آن‌ها می‌تواند بروز کند.

جلیلی در ادامه در پاسخ به سئوالات برخی دانشجویان بیان کرد: بنده در مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای رفتار کردم که خودمان تصمیم بگیریم زیرا ما انقلاب کردیم که دیگر کسی برای ما تصمیم نگیرد و تعیین تکلیف نکند.

وی با بیان این که لازم است در دانشگاه‌ها «برجام» خوانی آغاز شود، اظهار کرد: ما در نگاه انقلابی باید به قله‌ها بنگریم و کسی نمی‌تواند مانع پیشرفت ما شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: دشمن بدعهد است و هر زمان برای ما برنامه جدیدی دارد. همه مسائل ما به دلیل تحریم نبوده و برخی بدون تحریم نیز رفع می‌شود.

وی با بیان این که دشمن می‌خواهد برای ما موضوعات موهوم درست کند، عنوان کرد: ما باید بتوانیم برای آحاد جامعه فرصت‌های شغلی ایجاد کنیم. دولت و ملت باید به وظایف خود عمل کنند تا بتوان کاری کرد.

جلیلی عنوان کرد: کسی که مدیریت دولت را در دست می‌گیرد باید به تمام جوانب آن و مسائلی که با آن همراه است و ممکن است برای آن ایجاد شود، توجه کند. در واقع باید از دولت درک داشته باشد.

سهم پروژه‌های عمرانی در بودجه دولت کم است

وی ادامه داد: هزینه‌های دولت هر سال رو به افزایش است و هنگامی به آمارها می‌نگریم سهم پروژه‌های عمرانی در آن بسیار کم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سال ۹۱ هزینه دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان و سال جاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در ۶ ماهه اول سال جاری هزینه دولت در پروژه‌های عمرانی فقط ۶ هزار میلیارد تومان بود و این رقم بسیار کم است.

وی افزود: برای سال آینده نیز بودجه دولت را ۳۳۰ هزار میلیارد تومان قرار داده‌اند.

جلیلی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اشتغال را در کشور به حرکت درآوریم این کار الزاماتی دارد که باید به آن توجه کنیم. ما باید از کشاورزان خود خریداری و مازاد را صادر کنیم و خیلی مواقع اصلا به واردات نیازی نیست.

وی اظهار داشت: باید ما رفتاری از خود داشته باشیم که دشمن احساس نکند می‌تواند دست و پای ما را ببندد. ما در پی ادامه مذاکرات در صدد این بودیم که مسائل اقتصادی کشور نیز رفع شده و به پیش رود. اگرچه در مذاکرات گفتند جای انشاء خواندن نیست اما بدانند جای املا نوشتن نیز نیست.

جلیلی در پاسخ به این سئوال که چرا فقط برجام را رد می‌کنید و برنامه منسجمی برای آن ارائه نمی‌دهیم، بیان کرد: کسانی که برجام را امضا کردند و به فرجام رساندند قابل اعتماد نبودند. درست است با تعامل با کشورها می‌توان مسائلی را برطرف کرد همچون این که صادرات داشته باشیم اما نباید این گونه باشد که جیبوتی نیز با ما قطع رابطه کند.