آغاز فاز چهارم طرح آموزشی محیط یار در دزفول 

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فاز چهارم طرح آموزشی محیط یار به منظور آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دزفول آغاز شد.

وی با بیان اینکه آئین آغاز طرح مذکور نیز در دبستان ۱۵ خرداد روستای آبیدسره در بخش شهیون دزفول اجرا شد، افزود: طرح آموزشی محیط یار از طرح های آموزشی مهم و مؤثر است که در سه سال گذشته تاکنون در مدارس ابتدایی شهرستان دزفول در حال اجرا است.

قلی نژاد تصریح کرد: فاز چهارم این طرح برای دومین سال پیاپی در ۱۰ مدرسه بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول اجرا خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول همچنین گفت: محیط زیست بستر حیات و زندگی است و حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همه مردم است که توجه به کودکان به عنوان آینده سازان جامعه در این آموزشها بسیار مهم است.